Hilmi Türkmen: Üsküdar'da makam aracını köpeğe tahsis ettiler

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, halefi CHP'li başkan Sinem Serhan Dedetaş'ın köpeğine makam aracı tahsis edildiğini söyledi.

Türkmen, söz konusu makam aracının ve Dedetaş'ın köpeğini gezdiren bir bakıcının yer aldığı kareleri paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"BUNLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ HERKES GÖRMELİ"

Bunu paylaşmaktan hicap duyuyorum ama “bunların” gerçek yüzünü herkes görmeli! Üsküdar’ın CHP’li belediye başkanı, göreve gelir gelmez kendisine lüks bir Mercedes makam aracı almıştı ve onu kullanıyor. Bizim yıllarca kullandığımız makam aracımızı da köpeğine tahsis ettiğini duyuyorduk ama bu görüntü bugün bizzat Çengelköy’de önüme düştü.

"HİZMET İÇİN KULLANDIĞIMIZ MAKAM ARACIMIZ, BİR KÖPEĞİN HİZMETİNDE"

Gece gündüz Üsküdar’a hizmet için koşturup, saymakla bitiremeyeceğimiz eserlere imza attığımız araç, bugün bir köpeğin hizmetinde!



Bu tavır özde bize karşı bir hakaret gibi gözükse de aslında tüm Üsküdarlılara çok seviyesiz bir mesaj hatta hakarettir! Takdir kamuoyunun elbet…



Bu fotoğrafı paylaşıyorum çünkü milletin sınırları ve sinirleri ile oynamak için her şeyi yapıyorlar.



Siz yapmaktan utanmıyorsanız, biz bu Aziz Milletin, CHP’nin gerçek yüzünü tanımasından, öğrenmesinden hiç utanmayacağız!