Haber Merkezi
CHP yönetimindeki belediyelerde, her belediyede olduğu gibi halka hizmet beklenirken, "halka rağmen, halk için" sloganı devam ettiriliyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir spor salonunda çekilen görüntüler, "yok artık" dedirtti.
ARALARINDA BİR ERKEKLE YARI ÇIPLAK DANS ETTİLER
Görüntülerde dans grubu ya da kampa gelen dans kursu katılımcıları olduğu sanılan, aralarında bir erkeğin de bulunduğu kadınlardan oluşan grup, yarı çıplak bir halde dans ediyor.
16-22 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek Yöreler Renkler Festivali'ne hazırlandıkları düşünülen grubun, hangi yöreye ya da hangi renge hitap ettiği de merak ediliyor.
Vatandaşlar, bunun bir "hizmet" olup olmadığında kararsız.
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