Rize İl Özel İdaresi 2025 yılı çalışmalarını video ile anlattı

Rize İl Özel İdaresi tarafından yayımlanan tanıtım videosunda, yıl boyunca ilin dört bir yanında yürütülen çalışmalar ve tamamlanan projeler yer aldı. Videoda, sahada verilen emekler ve vatandaşlara sunulan hizmetler görsellerle anlatıldı.

GENİŞ YELPAZEDE HİZMET VURGUSU

Paylaşılan içerikte; üst yapı, ulaşım, eğitim ve sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen yatırımlar öne çıktı. İl genelinde kesintisiz hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmaların, Rize’nin kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

"MEMLEKETİMİZ İÇİN DURMADAN ÇALIŞTIK"

Rize İl Özel İdaresi yetkilileri, 2025 yılı boyunca kentin ihtiyaçları doğrultusunda yoğun bir çalışma temposu sergilendiğini belirterek, hizmet odaklı anlayışın önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.