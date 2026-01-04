Vali Serdengeçti’den Karadeniz’e Kış Ortasında Anlamlı Kulaç

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kış mevsiminde de Giresun’un ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurguladı. Giresun Adası manzarası eşliğinde denize giren Serdengeçti, Karadeniz’in sert algısının aksine huzur veren yönüne dikkat çekti.

GİRESUN ADASI'NA ÖZEL VURGU

Karadeniz’in tek adası olma özelliği taşıyan Giresun Adası’nın güzelliğine değinen Serdengeçti, paylaşımında, “Güzelim ada yanınızda, şehrin eşsiz manzarası karşınızda olunca Karadeniz sadece yüreğinizi ısıtıyor” ifadelerine yer verdi.

Vali Serdengeçti, açıklamasında ayrıca denize girdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı. Kış mevsiminde çekilen görüntüler, Giresun’un doğal zenginliğini ve Karadeniz’in dört mevsim sunduğu görsel güzelliği bir kez daha gözler önüne serdi.