Döşemealtı Belediye Başkanı Dal'ın makam odasına icra Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedildi.

AA & Ensonhaber

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'ne 70 milyon liralık hizmet sağlayan firma, faiziyle birlikte 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek icra dairesine başvurdu. İcra dairesi, bu talebi değerlendirerek, alacaklı firmanın Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilmesi isteğini onayladı.

MAKAM ODASINDAKİ EŞYALAR ALINDI

Kararın ardından, alacaklı firmanın avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girerek, Belediye Başkanı Dal ile görüştü. Görüşmenin ardından, başkanlık makamındaki masa, bilgisayar, koltuk takımı, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler gibi eşyalar kayıt altına alındı.

Nakliye firması ekipleri, haczedilen eşyaları özenle paketleyerek kamyona yükledi ve eşyalar yediemin deposuna götürüldü.

"ÖDEME PLANI SUNAMAYINCA HACİZ İŞLEMİ YAPILDI"

Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte 100 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.

Borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işleminin bugün itibarıyla uygulandığını anlatan Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi.

Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti.

Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.

BAŞKAN BOŞ ODADA POZ VERDİ

Öte yandan, başkan Dal'ın haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülü paylaşımda açıklamasına yer verilen Dal,

4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesinde yaptığımız işler, bu 4,5 ayda semeresini gösterdi. Birtakım çevreler, aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz, Döşemealtı'nın sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz.

ifadesini kullandı.