Erzin’in 47 yıllık sanayi sitesi yıkılıyor

Hatay’ın Erzin ilçesinde 1979 yılında açılan küçük sanayi sitesi, 71 esnafın ekmek kapısı olmuştu. Yıkım öncesi tüm esnaf yeni sanayi sitesine taşındı ve çarşı boşaltıldı. Boşalan alan üzerinde Erzin Belediyesi yıkım çalışmalarına başladı.

YENİ PROJE VE TEŞEKKÜR MESAJI

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, yıkım öncesi yaptığı açıklamada emeği geçen isimlere teşekkür ederek, “Eski sanayi çarşısının yerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk’ün destekleriyle modern sosyal tesisler hayata geçireceğiz.” dedi.

ESNAF VE İLÇEYE KATKI

Yeni sanayi sitesiyle birlikte esnafın daha modern bir ortamda faaliyet göstereceğini belirten Elmasoğlu, projenin hem esnafa hem de ilçeye uzun vadeli fayda sağlayacağını vurguladı.