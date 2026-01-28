Sapanca Gölü kıyısında kaçak yapılara temizlik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’da Sapanca Gölü’nün doğal yapısını korumaya yönelik başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları sonuç verdi. Göl kıyısında yer alan izinsiz yapılar tek tek kaldırıldı.

6 KİLOMETRELİK SAHİL ŞERİDİ TEMİZLENDİ

Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen “Sapanca Park Projesi” kapsamında, göl kıyısındaki 6 kilometrelik sahil bandı boyunca tespit edilen 89 kaçak iskele ortadan kaldırıldı. Bu iskelelerin 61’i yapı sahipleri tarafından, 28’i ise belediye ekiplerince söküldü.

DOĞAYLA UYUMLU PROJEDE İNŞA AŞAMASINA GEÇİLDİ

Açıklamada, sahil hattında bulunan tüm kaçak yapıların kaldırıldığı, göl kıyısının tamamen temizlendiği ve alanın doğal yapısıyla uyumlu hale getirildiği belirtildi. Sapanca Gölü’nün ekosistemini korumayı hedefleyen Sapanca Park Projesi’nin artık inşa sürecine hazır olduğu kaydedildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİYLE GELECEĞE MİRAS BIRAKIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, Sapanca Gölü’nün Sakarya’nın en önemli doğal değerlerinden biri olduğu vurgulanarak, “Kıyı şeridi temizleme çalışmalarında ekiplerimizin özverili çalışmaları ve vatandaşlarımızın desteğiyle 89 kaçak iskele sorunsuz şekilde kaldırılmıştır. Sürece katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza ve mülk sahiplerimize teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

TEBLİGAT SÜRECİ SONRASI YIKIMLAR BAŞLADI

SASKİ’nin, kaçak yapıların kaldırılmasına yönelik tebligat sürecini 1-15 Ocak tarihleri arasında tamamladığı, 20 Ocak itibarıyla ise sahada fiili yıkım çalışmalarını başlattığı bildirildi.