Konya Ovası’nda kuraklık alarmı: Barajlar düşünce 84 yeni kuyu devreye alındı

Konya Ovası’nda son yıllarda yağış miktarındaki belirgin düşüş, içme suyu kaynaklarını da olumsuz etkiledi. Verilere göre Konya’da son 60 yılda yağış oranı yaklaşık yüzde 20 azaldı. Özellikle geçtiğimiz yılın kurak geçmesiyle birlikte, kentin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan 36 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı’nda su seviyesi 1,5 milyon metreküpe kadar geriledi. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajdaki su miktarı 2,6 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

"SU KAYNAKLARIMIZIN ÖNEMLİ BİR KISMI AZALDI"

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürü Ahmet Demir, barajlardaki doluluk oranlarının ciddi şekilde düştüğünü belirterek, Konya’ya içme suyu sağlayan üç ana barajın kritik seviyelerde olduğunu söyledi:

Bağbaşı ve Bozkır barajları, Mavi Tünel Projesi kapsamında Konya’ya yıllık 100 milyon metreküp su sağlayabilen önemli kaynaklarımız. Ancak şu anda Bozkır Barajı’nda doluluk yüzde 6, Bağbaşı’nda ise yaklaşık yüzde 11 seviyesinde. Altınapa Barajı’nda da doluluk yüzde 8’lere kadar düştü. Kuraklık nedeniyle su kaynaklarımızın ciddi bir bölümü azalmış durumda.

SU KRİZİNE KARŞI 3 AŞAMALI PLAN

Olası bir su krizine karşı önceden hazırlık yaptıklarını vurgulayan Demir, barajlardaki farklı doluluk senaryolarına göre planlama yaptıklarını ifade etti.

“Barajlarda hiç su olmaması, yarı dolu olması ya da alternatif kaynakların devrede olması gibi üç farklı senaryo üzerinden çalıştık” diyen Demir, en olumsuz ihtimali baz alarak geçen yıldan itibaren hazırlık yaptıklarını söyledi.

84 YENİ KUYU AÇILDI, ŞEBEKEYE BAĞLANDI

Bu kapsamda Konya merkez ilçelerinin günlük su ihtiyacının yeniden hesaplandığını belirten Demir, “Yaptığımız çalışmalar sonucunda 84 ilave kuyu açılması gerektiğini tespit ettik. Kuyular açıldı ve içme suyu şebekesine bağlandı. Bu yıl için herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Ayrıca bu yıl tamamlanacak projelerle önümüzdeki 5 yıl boyunca ciddi bir sorun beklemiyoruz” diye konuştu.

"SU TASARRUFU ARTIK ZORUNLULUK"

Ahmet Demir, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için tasarrufun hayati önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara da çağrıda bulundu.

“Topyekun bir mücadele şart” diyen Demir, “Suyu ihtiyacımız kadar kullanmalı, israftan kaçınmalıyız. KOSKİ olarak sosyal medya, görsel medya ve okullarda su tasarrufuna yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.