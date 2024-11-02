Eskişehir’de şebeke suyu yükleme sistemindeki arıza, birçok vatandaşın mağdur olmasına yol açtı.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yönetimindeki su yükleme noktalarında yaşanan teknik aksaklıklar, su bakiyesi yüklemek isteyenlerin işlerini zorlaştırdı.

ARIZA NEDENİYLE SU YÜKLEYEMEDİLER

Özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki ve Emek Mahallesi’ndeki su yükleme alanlarına gelen vatandaşlar, sistem arızası nedeniyle su bakiyesi yükleyemediklerini belirtti. Mağdur vatandaşlar, evlerinde susuz kaldıklarını dile getirdi ve benzer arızaların zaman zaman yaşandığını ifade ettiler.

"EVDE SUYUMUZ BİTTİ, SUMATİKLER ÇALIŞMIYOR"

Emek Mahallesi’ndeki su yükleme noktasında kartına bakiye yükleyemeyen Mustafa Zülfikar, "Sumatiklerin hiçbiri çalışmıyor. Evde suyumuz bitti, umarım çalışan bir sumatik bulabilirim" dedi.

Başka bir mağdur olan Mikail Çakır ise,

Denediğim tüm sumatikler arızalı. Nerede başka olduğunu bilmiyorum. 200 liralık su yükleyecektim ama bu nedenle yükleyemiyorum. Bu tür aksaklıklar ara sıra yaşanıyor

şeklinde konuştu.

AK PARTİ İL BAŞKANI: "LİYAKAT EKSİKLİĞİ VAR"

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaşanan sorunu değerlendirdi ve şunları söyledi:

Eskişehir halkı, belediyecilik hizmetlerinde çağdaş ve modern bir yapı beklerken, ESKİ’nin yaşadığı büyük çaplı sistem arızası, kurumun liyakat eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır. Vatandaşlarımızın su gibi temel bir ihtiyaç için ALO 185 hattına yönlendirilmesi, belediyenin dijitalleşme ve teknolojiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Hemşehrilerimiz bu çağdışı uygulamaları hak etmiyor. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni, modern teknoloji ve dijital çözümler konusunda daha duyarlı olmaya ve şehri liyakatli, adil ve şeffaf bir ekiple yönetmeye davet ediyoruz.