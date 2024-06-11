İBB'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projesi onaylandı İstanbul'da yapılması planlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projesi, İBB Meclisi'nde kabul edildi. Projenin 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

AA & Ensonhaber

İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak yeni bir proje daha hayata geçiriliyor: AnadoluTRAM

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.

Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Üsküdar'dan Maltepe'ye 21.3 kilometre ve 33 durak

Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.

18 ayda bitirilmesi hedefleniyor

Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın 18 ayda tamamlanması planlanıyor.

Günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.

Diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak

Daha önce yapılan tanıtımda "AnadoluTRAM" ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak.