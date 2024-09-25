Osman Gökçek İzmir'de: Çocuklarımız pislik ve mikrop içinde oyun oynuyor AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İzmir'deki kirliliği yerinde incelediği paylaşımında, kentin geldiği içler acısı hali bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Merkezi

Yıllardır CHP'li belediyelerin yönettiği İzmir, bir türlü kara ve denizdeki kirlilikten kurtulamıyor.

Popülist söylemler ve klişeleşmiş sloganlarla yönetilen İzmir'deki kirlilik, artık dayanılmaz bir hal almış durumda.

İzmir'de yeniden yükselen çöp dağlarını gizlemek için elinden geleni yapan muhalif medyaya inat, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, kente giderek çöp dağlarını bizzat görüntüledi.

ÇOCUKLARIMIZI BUNA MAHKUM EDENLERE YAZIKLAR OLSUN

Çöp tepelerinin arasında neredeyse kaybolan parklarda oyun oynayan çocukları da görüntüleyen Osman Gökçek, yetkilileri bir kez daha göreve davet etti:

Başta Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler İzmir’i nasıl rezil yönettiğinizi geldik gördük yerinde teyit ettik.



Çocuklarımızı pislik ve mikrop içinde oyun oynamaya mahkum edenlere yazıklar olsun.



Burası İzmir’in göbeği Konak ilçesi tepecik mahallesi