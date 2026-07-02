Yıldız Tilbe hayranlarıyla sohbet etti: En değerli benim

Arabesk müziğin güçlü sesi Yıldız Tilbe, dün akşam sahnedeydi. Sahnedeki enerjisiyle adından söz ettiren usta sanatçı, şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Hafızalara kazınan hit şarkılarını seslendiren Tilbe, sahne tarzı ve boynundaki ile kolundaki dikkat çeken altınlarıyla göz kamaştırdı. Ünlü sanatçı, takılarına yönelen meraklı bakışların ardından sahnede adeta espriyi patlattı.

"EN DEĞERLİ BENİM"

Kendisinden taviz vermeyen neşeli tavrıyla salonu kahkahaya boğan Tilbe, "Tek yıldız benim. En değerli benim. O takılara takılmayın." sözleriyle geceye damgasını vurdu.