Yıllar öncesinin pozu! Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'ın kucağında poz verdi

Türkan Şoray, Mine filminin setinde tanıştığı Cihan Hünal ile 1983 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliğinden Irmak adını verdikleri bir kız çocukları doğmuştu. İki usta oyuncu 1987 yılında boşanmıştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının doğum gününü kutladı. Kızının bebekliğinden son haline kadar birçok fotoğraf karesini yayınlayan Türkan Şoray, şu notu düştü: "Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu.

Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken, gurur duyduğum Yağmur'umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum.

7 yıl önce bir bankta poz evren anne ve kız yıllar sonra aynı kareyi yeniden paylaştı.

"YILLAR SONRA AYNI BANKTA"

Yağmur Ünal annesiyle verdiği pozu yayınlayarak "Yıllar sonra aynı bankta" notunu yazdı. Şoray da kızıyla olan karesini sosyal medya hesabından yayınladı.