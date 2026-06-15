Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin son haliyle gündem oldu

Sanat dünyasının usta isimlerinden Yılmaz Erdoğan ve eski eşi oyuncu Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

BABASIYLA KANADA'YA GİTTİ

Babasıyla Kanada'da verdiği pozla gündeme gelen Rodin'in değişimi ve yeni tarzı çok konuşuldu. Rodin Erdoğan'ın, yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

ICARDİ'YE BENZETİLDİ

Sarıya boyattığı saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kişi tarafından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.

FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR

Futbola olan ilgisiyle de bilinen Rodin Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmayı hedeflediğini söylemişti.