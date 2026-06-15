Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin son haliyle gündem oldu
Magazin dünyasının eski eşlerinden Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin'in oğulları Rodin Erdoğan, son paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Sanat dünyasının usta isimlerinden Yılmaz Erdoğan ve eski eşi oyuncu Belçim Bilgin'in gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
BABASIYLA KANADA'YA GİTTİ
Babasıyla Kanada'da verdiği pozla gündeme gelen Rodin'in değişimi ve yeni tarzı çok konuşuldu. Rodin Erdoğan'ın, yıllar içindeki değişimi gündem oldu.
ICARDİ'YE BENZETİLDİ
Sarıya boyattığı saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kişi tarafından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.
FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR
Futbola olan ilgisiyle de bilinen Rodin Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmayı hedeflediğini söylemişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi