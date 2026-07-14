Yılmaz Özdil: Haluk Levent, CHP'nin Hatay adayı yapılacaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ediyor.

Derneğin idari ve mali faaliyetlerini inceleyen savcılık, yürütülen tahkikat kapsamında teknik ve fiziki takiplere dayanan yeni delillere ulaştı.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasından elde edilen bulgular doğrultusunda Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, adli makamlarca gözaltına alınmıştı.

Levent’e yönelik suçlamaların; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarını kapsadığı bildirildi.

ÖZDİL TOPA TUTTU

Levent'in emniyetteki işlemleri sürerken muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde sert tepkilerde bulundu.

Yılmaz Özdil, Haluk Levent'e yönelik geçmişteki uyarıları nedeniyle hedef alındığını söyledi.

"CHP'NİN HATAY ADAYI YAPILACAKTI"

Haluk Levent'in İzmir Marşı söylediği için muhalefetin toplumsal rol modeli olarak kabul edildiğini söyleyen Özdil, Levent'in, Özgür Özel tarafından CHP'nin Hatay adayı yapılmak istendiğini de söyledi.

"TOPLUMSAL MUHALEFETİN ROL MODELİ İLAN EDİLDİ"

Yılmaz Özdil, Haluk Levent'e ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti:

"Dolandırıcılıktan sabıkası vardı ama İzmir Marşı söyledi diye, İzmir'in dağlarında çiçekler açar dedi diye toplumsal muhalefetin rol modeli ilan edildi. Bu kadar kolay işte. Atatürkçülerin ortak paydası İzmir Marşı, Haluk Levent ile özdeşleştirildi. Yardım derneği kurdu diye 6 Şubat depremlerinin ardından muhalif medyamız tarafından Türkiye'nin en güvenilir insanı ilan edildi. İşte bu kadar kolay. Acaba biraz aceleci mi davranılıyor, geçmişteki sabıkaları unutamıyoruz diyenlere sarayın adamı denildi.

"CHP'Lİ OLMASINA BİLE GEREK YOK"

Sırf popüler diye depremin en yoğun vurduğu yere Özgür Özel tarafından CHP’nin Hatay adayı yapılacaktı. Hatay dediğin şehir, Türkiye'nin en kritik şehridir. Hatay bir beka meselesidir. Liyakate bakılmadı, partinin geçmişine bakılmadı, sırf şöhret olduğu için yeterli denildi. CHP'li olmasına bile gerek yok. Bir parti nasıl yönetilemez işte bu kadar yönetilemez. Haluk Levent'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmasına kesinlikle karşı çıktım. 'Siz kafayı mı yediniz?' dedim. Bunu söylediğim için bana 'Sarayın adamı' dediler. Haluk Levent’i alkışlamayanlara gizli AK Partili dediler. Ahbap Derneği'ne bağış çağrısı yapmadığım için 'Kızılay yardakçısı' ilan edildim."