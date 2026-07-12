Yılmaz Özdil ve Burhanettin Bulut arasında 'kiralık gazeteci' tartışması sürüyor

CHP'nin muhalif medya ile ilişkisi tartışılıyor.

Özgür Özel döneminde medyanın bir kısmına nasıl para aktarıldığına ilişkin iddialar gündem oldu.

YILMAZ ÖZDİL KİRLİ İLİŞKİLERİ İFŞA ETTİ

Kılıçdaroğlu ekibinin belgeleri paylaşmasının ardından Yılmaz Özdil'in 'CHP'den para alan gazeteciler' başlıklı videosu yankı uyandırdı.

Özdil, CHP'nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Burhanettin Bulut'un Sözcü TV ziyaretini anlattı.

Bulut'un kanalı para ile CHP'ye bağlamak istediğini iddia etti.

"CHP'LİYİM AMA CHP'NİN DEĞİLİM"

Özdil, "Gazeteci kiralamak hem utanç verici bir şeydir hem CHP'nin aleyhine bir şeydir. CHP'liyim ama CHP'nin değilim. Bizi satın alacak para henüz icat edilmedi." dedi.

Özdil, YouTube kanalındaki yayında, mahkeme kararıyla CHP'deki genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin medyadan sorumlu ismi Burhanettin Bulut'un kendisine sözleşmeli bir çalışma karşılığında para teklif ettiğini iddia etti.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, CHP'li Burhanettin Bulut'un kendisine "sözleşmeyle para teklif ettiğini" öne sürmesi üzerine başlayan tartışma, sosyal medyada karşılıklı açıklamalarla büyüdü.

BURHANETTİN BULUT'TAN YANIT VAR

İddialara X hesabından yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Özdil'in açıklamalarını reddetti.

Bulut, görüşmede dört kişinin bulunduğunu belirterek, gazetecilerle ticari ilişki kurulmasını doğru bulmadığını açıkça ifade ettiğini söyledi.

Bulut paylaşımında, "Sayın Yılmaz Özdil! Bu kadar kötülüğü neden tercih ediyorsunuz, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu öfkenin ve kişisel kininizin kaynağı nedir, çözebilmiş değilim" ifadelerini kullandı.

Bulut örüşmede, sosyal medya üzerinden yürütülen "kirli ilişki ağlarını" benimsemediklerini söylediğini belirtti.

"BU KADAR DÜŞMEYİN"

Son olarak ise daha önce Özdil zamanında Sözcü TV'de çalışan Güney Öztürk'ün paylaşımına yanıt veren Burhanettin Bulut, "Hem korkak, hem yalancısın. Bu kadar düşmeyin. Yarına yüzünüz kalsın. Ne oldu abin yetmeyince devreye mi girdin." dedi.

"KORKUDAN TİR TİR TİTREDİĞİNİ TÜM MEDYA BİLİYOR"

Bu paylaşımı da alıntılayan Özdil, "Yalan söylemediğimizi bütün medya biliyor, senin akçeli işler yüzünden korkudan tir tir titrediğini de bütün medya biliyor." yanıtını verdi.