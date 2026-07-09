YKS 2026 sonuçları açıklandı mı? Son dakika ÖSYM YKS sonuçları...

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye giren milyonlarca öğrenci, şimdi sonuçları bekliyor.

Gün içerisinde birçok kez "YKS sonuçları açıklandı mı" sorusu arama motorlarına yöneltiliyor.

Önceki senelere bakıldığında sınav sonuçları erken açıklanabiliyor.

ÖSYM'den gelecek son dakika haberi ile adaylar sonuçlarını öğrenecek ve tercih planlarını yapacak.

Temmuz ayı ortalarına doğru heyecan daha da arttı.

Peki, YKS 2026 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte sonuç ekranı ve detaylar...

YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Sonuçlar ilan edildiği andan itibaren, T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden TYT, AYT ve YDT puanlarınızı ve başarı sıralamalarınızı öğrenebilirsiniz.