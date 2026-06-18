YKS adaylarına altın değerinde tavsiyeler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başlayacak.

21 Haziran 2026 Pazar günü sabah AYT (Alan Yeterlilik Testleri), öğleden sonra ise YDT (Yabancı Dil Testi) uygulanacak.

YKS ADAYLARINA TAVSİYELER

ÖSYM'nin resmi takvimine göre sonuçlar, 22 Temmuz'da açıklanacak.

Sınava sayılı saatler kala adaylar için kritik son hazırlık ve sınav günü tavsiyelerini ise sizler için derledik.

SON 48 SAATTE AKADEMİK TAVSİYELER

Deneme çözümünü sınırlı tutun:

Gerçek sınav atmosferinde 1-2 tam deneme çözmek faydalı olabilir ancak yeni konu öğrenmeyin veya yoğun soru bankası taramayın.

Hatalı soruları hızlıca gözden geçirip zayıf noktaları not alın.

Temel konulara odaklanın:

TYT Türkçe ve Temel Matematik tüm puan türlerinin temelini oluşturur. Bu alanlarda netlerinizi gözden geçirin. AYT’de ise alanınıza özgü temel formül ve kavramları tekrar edin.

Hata analizi yapın:

Çözdüğünüz denemelerdeki yanlışları konu bazında analiz edin.

Uzmanlar, hatalardan öğrenmenin son dönemde en etkili yöntem olduğunu vurguluyor.

SINAV STRATEJİSİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

Soru sıralaması:

Kolay sorulardan başlayın.

Zor sorularda takılmayın; işaretleyip geçin, zaman kalırsa dönün.

Net artırma taktikleri:

Emin olmadığınız sorularda mantıklı eliminasyon yapın. Tamamen rastgele sallamaktan kaçının.

SINAV GÜNÜ KURALLARI VE PRATİK BİLGİLER

Sınava giriş belgesi:

Aday Giriş Belgesi’ni ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (ais.osym.gov.tr) indirip yazdırın.

Fotoğraflı ve onaylı olmalıdır.

Kimlik:

Nüfus cüzdanı veya pasaport (süresi dolmamış) zorunlu. Sürücü belgesi kabul edilmez.

Yasaklı eşyalar:

Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, her türlü elektronik cihaz, kalem, silgi (sınav merkezinden verilir), çanta, su şişesi (etiketsiz), yiyecek-içecek (şeffaf şişe su hariç) kesinlikle yasaktır.

Sınav salonuna bunlar girerse sınavınız geçersiz sayılabilir.

Saat:

En az 1 saat önce sınav binasında olun.

Geç kalma durumunda sınava alınmayabilirsiniz.

FİZİKSEL VE MENTAL HAZIRLIK

Uyku düzeni:

Son iki gece erken saatte uyuyun.

Beyin dinlenmeden verimli çalışmaz.

Beslenme:

Sınav sabahı erken kalkıp hafif bir kahvaltı yapın.

Ağır yemeklerden kaçının.

Sınav sırasında enerji düşüklüğü yaşamamak için muz, ceviz gibi hafif atıştırmalıklar düşünebilirsiniz.

Stres yönetimi:

Derin nefes alma, kısa yürüyüş veya meditasyon gibi teknikleri kullanın.

Aileler de çocuklarına olumlu ve rahatlatıcı mesajlar vermeli, olağan ev akışını bozmamalı.