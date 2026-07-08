YKS tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 üniversite tercih takvimi

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç, 2026 YKS maratonunun sonuna geldi.

Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve ardından başlayacak olan tercih sürecine çevrildi.

YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanıyor

ÖSYM'nin paylaştığı 2026 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Adaylar, sonuçlar açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç ekranına giriş yaparak puanlarını ve başarı sıralamalarını görüntüleyebilecek.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından 2026 YKS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.

Tercih dönemi başlamadan önce ÖSYM, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu yayımlayacak.