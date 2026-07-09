Yoksulluğa boyun eğmedi: Hem ailesini hem de bölgedeki halkı zengin etti

Bölgedeki su sıkıntısı ve tarımsal zorluklara karşı çözüm arayan Duong Van Phong, dut ağaçlarının kuraklığa dayanıklı yapısını fark ederek 2017 yılında büyük bir risk aldı.

Diğer tarım ürünlerine göre daha yüksek verim ve kısa üretim döngüsü sunan ipekböceği yetiştiriciliği, kısa sürede bölge için en istikrarlı geçim kaynaklarından biri haline geldi.

Çevredeki çiftçilere destek oluyor

Dan Viet'de yer alan habere göre, her bir ipekböceği kozası kutusu yaklaşık 10 milyon VND gelir sağlıyor ve bölgedeki kooperatifler sayesinde ürünlerin pazar sorunu yaşanmıyor.

Başarısını sır olarak saklamayan Phong, çevredeki çiftçilere teknik destek vererek ve kaliteli tohumlara erişim sağlayarak zenginliğin paylaşılmasına öncülük ediyor.

Sadece Thien Lau köyünde, 60 hanenin yarısından fazlası Phong'un izinden giderek dut yetiştiriciliğine başladı.

Gelecek için sürdürülebilir kalkınma planı

Yerel yönetim de bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için harekete geçti. Xuan Truong beldesinde dut yetiştirilen alanlar 34,8 hektara ulaşırken, yetkililer çiftçilere fidan desteği ve sistematik teknik eğitimler veriyor.

Ekonomi Dairesi, 2026-2030 dönemi Ulusal Hedef Programı fonlarını da kullanarak, bu üretim modelini bölgedeki sınır halkının yaşam standardını kalıcı olarak iyileştirmesini hedefliyor.