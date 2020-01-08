Yoldan geçerken kazada ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni, yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.
Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.
TESADÜFEN ORADAN GEÇİYORDU
İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi.
2 ÇOCUK ANNESİYDİ
Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.