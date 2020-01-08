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Yoldan geçerken kazada ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Kırıkkale'de İran uyruklu Rami Rahmeni, yoldan geçtiği sırada, orada yaşanan kazada ölen kadının eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

DHA | 08.01.2020 - 17:08..
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Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni, yolun karşısına geçerken kamyon çarptı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.

TESADÜFEN ORADAN GEÇİYORDU

İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi.

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi -1


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