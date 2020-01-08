Yoldan geçerken kazada ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Çalımbay "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

Bir 'Zorlu' göndermesi de Rıza Çalımbay'dan

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Erdoğan ile Putin 2. kez görüştü

Türkiye ile Rusya'nın mega projesi olan TürkAkım'ın açılışından sonra Putin ile Erdoğan 2. bir görüşme gerçekleştirdi.