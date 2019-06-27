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Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor

Hayvancılıkla uğraşan Yörükler, Torosların zirvesindeki karların temizlenmesini bekliyor.

DHA | 27.06.2019 - 14:43..
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Mersin'de, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu başlarken, kar nedeni ile kapanan Torosların zirvesinde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor

KAR TABAKASI BOZULMUYOR BİLE

Kent merkezinde sıcak hava hakimiyetini sürdürürken, Torosların yüksek kısımlarındaki kar tabakası varlığını koruyor. Zirveye yakın 3 bin rakımlık bölgelerde bozulmayan kar tabakası, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce temizleniyor.

Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor

GÖÇ SIRASINDA KULLANILAN YOLLARIN BAKIMI YAPILIYOR

Yörük olarak adlandırılan konar göçer topluluğun yayla yolculuğu için de hayati önem taşıyan çalışmalar kapsamında, göç sırasında kullanılan yolların bakımı gerçekleştiriliyor.

Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor

8 TEMMUZ'DA BİTECEK

Çamlıyayla ilçesine bağlı Çatak mevkisinden başlayan ve Yarıcak Çeşmesi, Sayın Dibi, Sayın Başı, Yazıgöl, Çiniligöl ile Eğrigöl mevkilerinden geçen yaklaşık 90 kilometrelik yolda sürdürülen çalışmaların 8 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

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