Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor

Mersin'de, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu başlarken, kar nedeni ile kapanan Torosların zirvesinde ise yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
KAR TABAKASI BOZULMUYOR BİLE
Kent merkezinde sıcak hava hakimiyetini sürdürürken, Torosların yüksek kısımlarındaki kar tabakası varlığını koruyor. Zirveye yakın 3 bin rakımlık bölgelerde bozulmayan kar tabakası, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce temizleniyor.
GÖÇ SIRASINDA KULLANILAN YOLLARIN BAKIMI YAPILIYOR
Yörük olarak adlandırılan konar göçer topluluğun yayla yolculuğu için de hayati önem taşıyan çalışmalar kapsamında, göç sırasında kullanılan yolların bakımı gerçekleştiriliyor.
8 TEMMUZ'DA BİTECEK
Çamlıyayla ilçesine bağlı Çatak mevkisinden başlayan ve Yarıcak Çeşmesi, Sayın Dibi, Sayın Başı, Yazıgöl, Çiniligöl ile Eğrigöl mevkilerinden geçen yaklaşık 90 kilometrelik yolda sürdürülen çalışmaların 8 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.