Yörükler, Toroslara çıkmak için gün sayıyor

1 Deniz Türüç'ün bonservis isyanı G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Deniz Türüç, kendisi için belirlenen bonservis bedelinin çok fazla olduğunu söyledi.

2 Facebook, kırmızı bildirimleri kapatmayı test ediyor Facebook'ta herhangi bir bildirim aldığınızda beliren kırmızı noktalar istenildiğinde kapatılabilecek.

3 Ömer Öcalan'a göre Şanlıurfa'da elektrik sorunu var Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerimizden biri olan Şanlıurfa. HDP'li vekil, ilde elektrik konusunda sıkıntı olduğunu söyledi.

4 Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü Doğanşehir ilçesinde bariyerlere çarpan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ancak hastanede kurtarılamadı.

5 Bakan Akar: F-35 güvenliği herkes için önemli Hulusi Akar, "F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır" dedi.

6 Manisa'da yaşlı adam tren çarpmasın diye köprüden atladı Trenin kendisine çarpmasından endişelenen Hayrettin Ö., yaklaşık 2 buçuk metrelik köprüden aşağıya atlayarak yaralandı.