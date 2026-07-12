Yozgat'ta 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında ise yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi.
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Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.
İKAMETLERİNE BASKIN YAPILDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; A. T., N. T. ve B. Y. isimli şüphelilerin il dışından Yozgat'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şahısların ikametlerine baskın yaptı.
985 ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 985 adet ecstasy hap ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)