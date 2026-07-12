Yozgat'ta 985 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

İKAMETLERİNE BASKIN YAPILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; A. T., N. T. ve B. Y. isimli şüphelilerin il dışından Yozgat'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şahısların ikametlerine baskın yaptı.

985 ADET UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 985 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı öğrenildi.