Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke, bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde oturan İnce Ailesi, çocukları Aybüke İnce’den bir süre haber alamayınca evlerinin çevresinde arama yaptı.

Ancak çocuğu bulamayan aile bunun üzerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine Alamettin Yaylası mevkisine Yozgat ve Kayseri’den takviye jandarma, polis, AFAD, orman işletme müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA ARAMAYI SÜRDÜRECEKTİR"

Yozgat Valiliği'nden konuya ilişkin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

"ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Özkan, kayıp çocuğun sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Aramalarımız nihayete erene kadar kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur ve inşallah yakın saatlerde buluruz, ailesine teslim ederiz."

"KAYBOLDUĞU NOKTAYA 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU"

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, küçük Aybüke'nin bulunduğu duyuruldu.

Açıkalamada şu sözlere yer verildi:

“28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur.

Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.”