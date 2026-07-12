Yozgat’ta mercimek hasadı hızlı başladı

Yozgat'ta mercimek üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Kent, aynı zamanda yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor..

Kent genelinde bu yıl yaklaşık 225 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirilirken, hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler yoğun mesaiye başladı.

"DÜZENLİ YAĞMUR ÜRÜN KALİTESİNİ ARTIRDI"

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle istenilen verimi elde edemeyen üreticiler, bu sezon düzenli ve zamanında gerçekleşen yağışların ürün kalitesini ve verimini önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor. Önceki yıllarda yaklaşık 25 bin ton seviyelerinde gerçekleşen mercimek rekoltesinin, bu yıl iklim şartlarının olumlu seyretmesi nedeniyle daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

"BU YIL VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Çalatlı Köyü Nizamettin Dolgunyürek, geçen yıl yaşanan kuraklığın mercimek ve hububat üretimini olumsuz etkilediğini belirterek bu yıl ise tablonun tamamen değiştiğini söyledi.

Dolgunyürek, sezonun üreticiler açısından umut verici geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Geçen sene yağışın olmamasından dolayı mercimeklerde de ekinlerde de ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ise sezon oldukça yağışlı geçti. Hasadımız güzel, mercimeğimiz güzel, ekinlerimiz güzel. Gerçekten verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl bire iki, bire üç verim alırken bu yıl beklentimiz bire 10, bire 12, hatta bire 13 seviyelerine ulaşmak. Önceki yıllarda ise ortalama bire 8-9 civarında verim alıyorduk."