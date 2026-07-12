Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden çevre bilincini güçlendiren orman buluşması
İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak – Orman Buluşması”, Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı Mesire Alanı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.
Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen çevre seferberliği, toplumun her kesimini doğayla buluşturan yeni bir etkinlikle devam etti.
İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde “Geleceğe İz Bırak – Orman Buluşması”; çevre bilincinin güçlendirilmesi, Sıfır Atık Hareketi’nin yaygınlaştırılması, ormanların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla düzenlendi.
Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerindeki mahallelerin muhtarları, STK temsilcileri, gönüllüler, basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Doğa yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarında; Sıfır Atık Hareketi’nin doğal kaynakların korunmasındaki önemi, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve bireysel sorumluluğun çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik rol vurgulandı.
"SIFIR ATIĞIN HER GEÇEN GÜN GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
İstanbul Valisi Davut Gül, “Burada birden fazla etkinlik, birden fazla amaç var. Bir kere 7'den 70'e herkes burada. Çocuk var, anne var, baba var, dedeleri var.
Dolayısıyla da ailelerin güçlenmesi açısından çok kıymetli bir şey. Spor var; başta obeziteyle mücadele olmak üzere burada yürüyüş yapılması, spor yapılması çok kıymetli.
Piknik var; piknikte birbirini görmeyen ya da fırsat bulup görmek isteyen insanlar aynı sofrada bir araya geliyorlar. Hepsini kapsayan da sıfır atık kültürünün oluşmasıyla ilgili çalışma var.
Bunu Sıfır Atık Vakfımız organize etti, biz de Valilik olarak katıldık. Başta Samed Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atığın her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Sıfır atıkla ilgili bugünümüz dünden daha iyi, bunu buna eminiz. Ama yarınımız da bugünden daha güzel olacak.” diye konuştu.
"ORTAK PAYDAYLA ÇALIŞIRSAK DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN"
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Bugün güzel bir etkinliği geride bırakıyoruz. Valiliğimizin iş birliğinde geçtiğimiz ay Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'ni icra etmiştik.
Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan sıfır atık hareketi, Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Gittiğimiz her yerde biz sıfır atığı, Türkiye'yi anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünyaya ifade ettiği küresel adalet çağrısını gittiğimiz bütün platformlarda dile getiriyoruz.
İnşallah Valimizin desteğiyle, liderliğiyle, İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizle beraber 39 ilçemizde hemşehrilerimiz için, hemşehrilerimizin çocukları ve şehrimizin geleceği için etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.
Biz şuna inanıyoruz; el ele, omuz omuza, kol kola, daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için beraber çalışırsak, ortak akılla, ortak paydayla çalışırsak daha yaşanabilir bir dünya mümkün diyoruz.” dedi.