Gemi ve yat sektörü, yıl sonuna kadar rekor ihracat hedefliyor

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, gemi, yat ve hizmetleri sektörünün yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek "Bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Pepe, ihracattaki artışta özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine yapılan balıkçı gemileri, özel maksatlı gemiler ve römorkör teslimatlarının etkili olduğunu vurgulayarak, sektörün uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini söyledi.

"YIL SONUNDA YENİ REKOR BEKLENİYOR"

Yılın ilk 6 ayında 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını aktaran Pepe, "Bu yıl sonunda yeni bir rekor kırarak 2,5 ila 3 milyar dolar arasında ihracata ulaşmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

REKORA ÖNCEDEN YAPILAN SÖZLEŞMELER KATKI SUNDU

Mustafa Talha Pepe, ilk 6 aylık performansın önemli bölümünün 2-3 yıl önce imzalanan sözleşmelerin teslimatlarından kaynaklandığını ifade ederek, Türk gemi inşa sanayisinin son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini dile getirdi.

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Pepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SEKTÖRÜMÜZE YÖN VERECEK TEŞVİKLERİN VE KOLAYLIKLARIN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Pepe, gemi inşa ve yat inşa sanayinin son derece yüksek katma değeri olan bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ortalama kilogram başına 25 dolar gibi bir ihracat rakamımız var. Dolayısıyla sektörümüzün katma değeri en yüksek sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yekün ihracatındaki katma değerine değer kattığını düşünüyorum." diye konuştu.

"YEŞİL GEMİ ÜRETİMİ ARTTI"

Pepe, özellikle Kuzey Avrupa pazarına yönelik yeşil gemi üretiminin arttığını dile getirerek dünya denizcilik sektöründeki dönüşümü yakından takip ederek üretim süreçlerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini anlattı.

Gelecek dönemde en önemli önceliklerinin Avrupa'da yıllar içinde kazanılan pazar payını korumak olduğunu vurgulayan Pepe, balıkçı gemileri, feribotlar, römorkörler ve özel maksatlı gemilerde elde edilen güçlü konumun sürdürülebilmesi için sektörün desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.