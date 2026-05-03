Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Galatasaray'ı ezerek yendik!

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-1 berabere tamamladığı müsabakadan 4-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

"GALATASARAY'I EZEREK YENDİK"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım HT Spor'a yaptığı açıklamada "Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize 'Maç satıyorsunuz' diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü!" dedi.

"KARTALLAR YÜKSEK UÇAR, SİNEKLERLE UĞRAŞILMIYOR"

Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşılmıyor. Onlar muhatabım olamaz!" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ARKA BAHÇESİ OLARAK BENİ SUÇLUYORLARDI"

Maçla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "Çok mutluyum. Üzerimden büyük bir yük kalktı! Galatasaray maçlarına, Fenerbahçe medyasının baskıyla çıkıyorduk. Galatasaray arka bahçesi olarak beni suçluyorlardı! Galatasaray'ı yenmek için çıkacağımızı söyledik. Avrupa için şansımız az ama Galatasaray'ı yenersek, bunu sürdürebilirdik. Başakşehir ve Göztepe puan kaybetti, ikisiyle de maçımız var. İngilizce "Nothing is impossible" derler ya... Hiçbir şey imkansız değildir." açıklamasını yaptı.

"8-1 OLABİLİRDİ"

Tarihi bir farkı kaçırdıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım "Galatasaray'ı 4-1 yeneceğimizi biri söylese inanmazdım. 1-0, 2-1 derdim. İnanılmaz maç oldu, 6-1 ve ya 8-1 de olabilirdi." dedi.

"FENERBAHÇE'NİN YAPAMADIĞINI YAPTIK!"

Yüksel Yıldırım ayrıca "Galatasaray'ı 5 eksiğimizle yendik, gururluyum. Galatasaray'ı yenerek gereksiz konuşmalara son verdik. Fenerbahçe medyası ve taraftarı üzerime çok geliyordu. Yatıyormuşuz, maç veriyormuşuz... Kendini bilmeyen insanlar şu maçı izlesin... Fenerbahçeliler, Başakşehir maçını izlemişlerdir. Samsunspor'u izlesinler, Fenerbahçe'nin yapamadığını yaptık! Uğurcan Çakır hariç, Fenerbahçe maçının kadrosu... İnanılmaz mutluyum, herkes önüne baksın! Samsunspor, armasında Atatürk olan tek takım! Atatürkçü bir adamım... Asla maç satmam! Bizim için bu dosya kapandı!" ifadelerini kullandı.