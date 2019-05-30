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Yunanistan yine mültecileri dövüp geri yolladı

Mültecilere şiddet uygulayan Yunan polisi, AB'nin uyarılarına da aldırış etmiyor.

AA | 30.05.2019 - 10:37..
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.

Vücutlarındaki plastik mermi ve sopa ile darp izlerinin derin yaralar oluşturduğu düzensiz göçmenler İbrahim Hıdır (35), Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26), hastanede tedavi edildi.

Yunanistan yine mültecileri dövüp geri yolladı

Irak uyruklu İbrahim Hıdır, Dimetoka'da kendisini sınırda yakalayan Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kaldığını ve sonra da nehir üzerinden Türkiye'ye zorla gönderildiğini anlattı.

Yunanistan yine mültecileri dövüp geri yolladı

PLASTİK MERMİ ATTILAR

Elbiselerinin ve parasının alındığını ileri süren Hıdır, "Yunanistan'da elektroşok uyguladılar, ters kelepçe yaptılar, plastik mermi attılar." dedi.

Türk askerinin kendilerine çok iyi davrandığını ve tedavilerini yaptırdığını aktaran Hıdır, Türkiye'ye teşekkür etti.

Yunanistan yine mültecileri dövüp geri yolladı

Sırtlarında darp izleri görülen diğer düzensiz göçmenler Mahmut ve Samir de darbedilmelerinin ve kıyafetlerinin alınmasının ardından zorla Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

SON ZAMANLARDA SIKÇA KARŞILAŞIYORLAR

"Geri itme/push back" olarak da adlandırılan uygulamanın, son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ileri sürüldü.

Yunanistan yine mültecileri dövüp geri yolladı

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiklerini belirtti.

Yunanistan yine mültecileri dövüp geri yolladı

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