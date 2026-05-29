Yunanistan'da yakalanan silahlarda Türk suç örgütleri izi

Yunanistan polis ekipleri tarafından Cumartesi akşamı Gümülcine yakınlarında durdurulan bir araçta 25 adet tabanca yakalandı.

Tabancalar, aracın bagajında bulunan bir çantanın içinde, naylona sarılmış halde bulundu.

HAYALET SİLAHLAR

Üzerlerinde marka ve seri numarası olmaması nedeniyle "hayalet silah" diye bilinen Glock tipi tabancalara benzediği değerlendirildi.

Araçta bulunan 29 yaşındaki Yunanistan vatandaşı şüpheli gözaltına alındı.

147 TABANCA DAHA YAKALANDI

Tabancaların Ekim ayında yine aynı bölgede ele geçirilen 147 tabancayla benzer özellikler taşıdğı tespit edildi.

Ekim ayında yakalanan silahların da aynı şekilde çantaların içinde olduğu ve aynı şekilde naylona sarıldığı belirtildi.

DALTONLAR VE BAYĞARALAR

Yunan birimleri, silahların Avrupa'da faaliyet gösteren Daltonlar ve Bayğaralar adlı Türk suç örgütlerine ulaştırılmasının hedeflendiğini değerlendiriyor.

MEHMET ADLI ORGANİZATÖR

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde silahların sevkiyatını Mehmet adlı bir kişinin yaptığını, kendisinin silahları Gümülcine'ye götürmesi karşılığında 300 euro aldığını söyledi.

Şüpheli, Yunan emniyet birimlerine organizatör olduğunu söylediği Mehmet adlı kişiyi teşhis etti.

BİR GÖZALTI DAHA VAR

Soruşturmada Dedeağaç'ta yaşayan bir Yunan vatandaşı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ikinci kişinin 2012'den bu yana göçmen kaçakçılığı dosyalarında iki kere tutuklama geçirdiği belirtildi.