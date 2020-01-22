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Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakellaropulu

Yunanistan'da bir ilk yaşandı. Ekaterini Sakellaropulu, ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

AA & Ensonhaber | 22.01.2020 - 12:22..
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Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakellaropulu

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı'na, 300 sandalyeli parlamentodan 261 oy alan Ekaterini Sakellaropulu seçildi.

Sakellaropulu, merkez sol geçmişi olan bir siyasetçi. Bu yüzden, seçilmesi yönetimde bulunan sağ hükümetle aranın yumuşaması olarak değerlendiriliyor.

YUNAN CUMHURBAŞKANLARI SEMBOLİK

Çevre, mülteciler, sivil özgürlükler konusunda Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı çok hassas olmasına rağmen; komşudaki yönetim sistemi nedeniyle pek de aktif olamayacak.

Yunanistan'da cumhurbaşkanlarının çok önemli yetkileri yok. Sembolik yetkileri var. Meclis'i dağıtmak, seçim ilan etmek gibi önemli yetkileri yok. Liderleri toplantıya çağırıp uzlaşı gereken konularda rol oynuyor.

Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakellaropulu

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