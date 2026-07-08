Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar devam ediyor: Yer yer yağış etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çoğu bölgede güneşli ve sıcak bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına riski dikkat çekiyor.

YÜKSEK DEĞERLER ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün, ülke genelinde yüksek sıcaklıklar öne çıkıyor.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 34-38 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu’da bazı noktalarda 39-41 dereceye varan değerler görülüyor.

Karadeniz'in doğusu ve bazı iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağış ihtimali değerlendiriliyor.

Batı bölgelerde ise daha az bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor.

40 DERECEYE VARAN SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

Perşembe günü sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de 30-34 derece, iç ve güney bölgelerde 35-40 derece civarı değerler öngörülüyor.

Doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve fırtına riskinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Özellikle kuzeydoğu illerinde ve Akdeniz'in bazı iç kesimlerinde yağış beklentisi var.

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK

Cuma günü Güneydoğu ve Akdeniz'de en yüksek sıcaklıkların 37-41 derece bandında olması bekleniyor.

Ülkenin batı ve kuzeybatı kesimleri nispeten daha serin olacağı öngörülüyor.

Bazı iç bölgelerde bulutlanma ve yerel yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

BUNALTICI SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü Karadeniz kıyıları ve kuzeydoğuda daha fazla yağış bekleniyor.

İç Anadolu ve Ege'de güneşli, sıcak bir gün öngörülüyor.

Bazı illerde gece sıcaklıklarının da yüksek kalacağı tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ

Pazar gününün de genel olarak güneşli ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de 30-36 derece, iç kesimlerde 34-38 derece aralığında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış riskinin süreceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

8 Temmuz Çarşamba:

9 Temmuz Perşembe:

10 Temmuz Cuma:

11 Temmuz Cumartesi:

12 Temmuz Pazar: