Türkiye'nin 5 günlük hava durumu tahmini

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki hava durumu hakkında son tahminleri paylaştı.

HAFTAYA YAĞIŞLA BAŞLANIYOR

Pazartesi günü Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun büyük bölümü ile Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

SALI GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Salı günü yağışlı sistem yurdun iç ve kuzey kesimlerinde etkisini artıracak. Karadeniz kıyıları başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney ve batı kıyılarda ise güneşli hava etkisini sürdürecek.

ÇARŞAMBA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR DEVAM EDECEK

Çarşamba günü özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı dikkatli olması isteniyor.

PERŞEMBE GÜNEŞLİ HAVA BATIDA ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü yağışlar doğu ve kuzey kesimlerde etkisini sürdürürken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güneşli hava daha geniş alanlarda görülecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde birkaç derece artması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ YENİDEN YAĞIŞLI HAVA

Haftanın son iş gününde ise gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde aralıklı yağış beklenirken, Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu ve sıcak bir hava öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hafta boyunca özellikle gök gürültülü sağanak görülecek bölgelerde yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

BUGÜN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32