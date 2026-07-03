Yüzünü gerdirmişti! Bedia Akartürk’ün son hali

Türk müziğinin en değerli isimlerinden Bedia Akartürk, geçtiğimiz yıllarda sanatının dışında geçirdiği estetik operasyonla gündem olmuştu.

YÜZÜNÜ GERDİRMİŞTİ

85 yaşındaki Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı olmuş ve hayranlarının ilgisini çekmişti.

Ünlü şarkıcı, ameliyatı sonrası uzunca bir süre ekranlarda veya sosyal medyada görünmemeye özen göstermişti.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Akartürk, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Ünlü sanatçının son hali de böylece tekrar ortaya çıkmış oldu.