Zahmet az, kazanç çok: Nehir kenarındaki köylüler gelir kapısını buldu
Vietnam’ın Ha Tinh eyaletinde yaşayan köylüler, Rao Cai Nehri’nin sunduğu doğal imkanları fırsata çevirerek bir geçim kaynağı keşfetti. Hiçbir yem masrafı yapmadan, sadece nehrin sunduğu doğal planktonlarla istiridye yetiştiren bölge halkı, bu sayede gelir sağlıyor.
Gelgitlerin yarattığı doğal akıntıyı ve suyun zengin besin içeriğini kullanan Thach Khe beldesi sakinleri, nehir yüzeyini devasa bir istiridye çiftliğine dönüştürdü.
İşin en şaşırtıcı yanı ise, yetiştiricilerin istiridyeleri beslemek için tek kuruş dahi harcamak zorunda kalmaması.
Yem yok, zahmet az, kazanç çok
Bu işe öncülük edenlerden biri olan 57 yaşındaki Truong Van Tao, inşaat sektöründeki işini bırakıp tamamen istiridye yetiştiriciliğine odaklandı.
Tao, istiridyelerin 11-12 aylık gelişim süreçleri boyunca nehrin getirdiği doğal planktonlarla kendi kendine büyüdüğünü anlatıyor.
Teknolojiyi gelenekle birleştirdiler
Üreticiler sadece doğanın gücüne güvenmiyor, aynı zamanda teknolojiden de faydalanıyor.
Birçok çiftçi, nehrin su seviyesini ve gelgit hareketlerini telefonlarına indirdikleri uygulamalar üzerinden kurdukları kamera sistemleriyle anlık olarak takip edebiliyor.
Milyarlarca gelir kazandırıyor
ölgedeki başarının yankısı kısa sürede diğer hanelere de ulaştı. İlk yatırımlarını bambu kazıklar ve askı ipleriyle yapan aileler, sadece birkaç hasat döneminden sonra milyarlarca dong gelir elde ettiklerini belirtiyor.
Birçok yerel restoran, taze istiridyeleri doğrudan nehir üzerindeki bu çiftliklerden satın almayı tercih ediyor.
Yerel yönetim de bu tablo karşısında oldukça umutlu. Yetkililer, Rao Cai Nehri'nin yaklaşık 16 kilometrelik bölümünü tamamen verimli bir tarım alanına dönüştürmek için projeler geliştirmeye başladı.