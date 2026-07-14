Zararlı böceklere karşı 62 ilde 51 bin kanatlı hayvan doğaya salınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik mücadele yöntemlerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü yaban hayatını destekleme çalışmalarına bu yıl da hız verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda üretimi tamamlanan binlerce keklik ve sülün, belirlenen yaşam alanlarına bırakılarak hem doğal popülasyonların güçlendirilmesine hem de tarım ve insan sağlığını tehdit eden zararlılarla doğal yollarla mücadeleye katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl toplam 51 bin kanatlı yaban hayvanının doğaya salınmasının planlandığını açıkladı.

62 İLDE 156 FARKLI NOKTADA SALIM YAPILACAK

Bakan Yumaklı, 2026 yılı programı kapsamında 39 bin 250 keklik ile 11 bin 750 sülünün doğal yaşam alanlarına bırakılacağını belirtti.

Salım çalışmalarının 62 ilde, 156 farklı noktada gerçekleştirileceğini ifade eden Yumaklı, hazırlık sürecinde arazi incelemeleri, habitat analizleri ve teknik değerlendirmelerin tamamlandığını söyledi.

HEDEF SADECE YABAN HAYATINI DESTEKLEMEK DEĞİL

Doğaya bırakılan keklik ve sülünlerin yalnızca yaban hayatının zenginleştirilmesine katkı sağlamadığını belirten Yumaklı, bu türlerin doğal avlanma davranışları sayesinde biyolojik mücadelede de önemli görev üstlendiğini vurguladı.

Özellikle kekliklerin kene popülasyonunun kontrol altına alınmasına katkı sunduğunu ifade eden Yumaklı, sülünlerin ise tarım alanlarında ciddi zararlara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede doğal dengeyi desteklediğini söyledi.

ÜRETİM SEKİZ MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki üretim istasyonlarında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, keklik üretiminin Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'da; sülün üretiminin ise Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki merkezlerde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu merkezlerde yetiştirilen kanatlılar, doğal yaşam koşullarına uyum sağlayabilecekleri uygun habitatlara bırakılıyor.

SON 10 YILDA 1 MİLYON KANATLI DOĞAYA KAZANDIRILDI

Bakan Yumaklı, son yıllarda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlar verdiğine dikkat çekerek, son on yılda yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülünün doğaya salındığını açıkladı.

Böylece toplamda 1 milyon kanatlı yaban hayvanının doğal yaşam alanlarına kazandırıldığını belirten Yumaklı, 2025 yılında ise 36 bin 250 keklik ile 9 bin sülünün doğaya bırakıldığını hatırlattı.

SALIM ALANLARI ÜÇ YIL BOYUNCA KORUMA ALTINDA

Doğaya bırakılacak hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla salım bölgelerinde, özel koruma tedbirleri uygulanıyor.

Yumaklı, salım yapılacak alanların seçiminde habitatın uygunluğu, besin ve su kaynakları, barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetleri ile önceki yıllardaki izleme sonuçlarının dikkate alındığını belirtti.

Bu kapsamda doğaya bırakılan keklik ve sülünlerin yaşamlarını güvenli şekilde sürdürebilmesi için söz konusu bölgelerin üç yıl süreyle ava kapatıldığını ifade etti.

KENEYE KARŞI İLAÇLAMA, KOKARCAYA KARŞI DOĞAL MÜCADELE

Biyolojik mücadele kapsamında özel uygulamaların da hayata geçirildiğini aktaran Yumaklı, kekliklerin doğaya salınmadan önce kene tutulumuna karşı ilaçlandığını söyledi.

Sülünlerin ise özellikle kahverengi kokarca popülasyonunun yoğun görüldüğü Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde doğaya bırakılacağını belirten Yumaklı, bu uygulamanın tarımsal üretime zarar veren istilacı türle doğal yollarla mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti.

AMAÇ EKOLOJİK DENGEYİ GÜÇLENDİRMEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yürütülen çalışmaların temel hedefinin yaban hayatını korumak, biyolojik çeşitliliği artırmak ve doğal ekosistemlerin sürdürülebilirliğini desteklemek olduğunu vurguladı.

Doğal yaşamın korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğuna işaret eden Yumaklı, planlı ve sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi anlayışıyla hem doğal popülasyonların güçlendirildiğini hem de tarım ve çevre açısından önemli faydalar sağlayan biyolojik mücadele yöntemlerinin desteklendiğini belirtti.