Zayıflamak isterken diş fırçasını yuttu: 13 santimetrelik cisim ameliyatla çıkarıldı

İstanbul'da yaşanan sıra dışı sağlık vakası, uzmanların bilinçsiz kilo verme yöntemlerine ilişkin uyarılarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Zayıflamak amacıyla kendini kusturmaya çalışan genç kadın, kullandığı diş fırçasını yanlışlıkla yutunca hastaneye kaldırıldı.

Midesine kadar ulaşan 13 santimetrelik yabancı cisim, gerçekleştirilen cerrahi operasyonla güvenli şekilde çıkarılırken, hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

DİŞ FIRÇASI YANLIŞLIKLA MİDEYE KAÇTI

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B., iddiaya göre kilo vermek amacıyla kendisini kusturmaya çalıştığı sırada kullandığı diş fırçasını yanlışlıkla yuttu.

Olayın ardından bir süre yemek yiyen genç kadın fenalaşınca yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste yapılan ilk değerlendirmenin ardından hasta, ileri tetkik ve tedavi için endoskopi birimine yönlendirildi.

13 SANTİMETRELİK DİŞ FIRÇASI TESPİT EDİLDİ

Yapılan görüntüleme ve tomografi incelemelerinde genç kadının midesinde yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda bir diş fırçası bulunduğu belirlendi.

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü, ilk etapta olay karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Öztütüncü, "İlk başta '13 santimetrelik diş fırçası nasıl yutulur?' diye inanamadık. Çekilen tomografide hastanın ucunu kırdığı yaklaşık 13 santimetrelik diş fırçasını yuttuğunu gördük. Aslında bilinçli bir yutma değil; kendisini kusturmaya çalışırken diş fırçası mideye kaçmış." ifadelerini kullandı.

ENDOSKOPİ YERİNE AMELİYAT TERCİH EDİLDİ

Doktorlar, diş fırçasının uzunluğu ve oluşturabileceği riskler nedeniyle endoskopik yöntem yerine cerrahi müdahale kararı aldı.

Dr. Öztütüncü, yabancı cismin endoskopla çıkarılmasının mide veya yemek borusunda yırtılmaya neden olabileceğini değerlendirerek doğrudan ameliyata geçtiklerini belirtti.

Yaklaşık yarım saat süren küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından diş fırçası başarıyla çıkarıldı.

Ameliyat sonrası iki gün hastanede takip edilen genç kadın taburcu edildi.

ORGANLARDA KALICI HASAR OLUŞMADI

Başarılı operasyon sayesinde yabancı cismin hastanın mide ve diğer iç organlarında kalıcı bir hasara yol açmadığını belirten Öztütüncü, erken müdahalenin olası ciddi komplikasyonların önüne geçtiğini ifade etti.

"DAHA ÖNCE DE KENDİNİ KUSTURMAYA ÇALIŞMIŞ"

Dr. Öztütüncü, hastanın daha önce de benzer şekilde kendisini kusturmaya çalıştığını, bu olayın ise talihsiz bir kazayla sonuçlandığını söyledi.

Genç kadının diş fırçasının plastik sap kısmını kırdıktan sonra kalan bölümün istem dışı mideye kaçtığını anlatan Öztütüncü, bilinçsiz kilo verme yöntemlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

UZMANDAN KRİTİK UYARILAR

Yabancı cisim yutulması vakalarının sanıldığından daha sık görüldüğünü belirten Öztütüncü, vatandaşların bu tür durumlarda kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışmaması gerektiğini vurguladı.

Su içerek, ekmek yiyerek ya da farklı yöntemlerle yabancı cismi çıkarmaya çalışmanın daha ağır yaralanmalara neden olabileceğini ifade eden Öztütüncü, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşunun acil servisine başvurulmasını önerdi.

Ayrıca kilo vermek amacıyla bilinçli olarak kusmaya çalışmanın ciddi sağlık riskleri taşıdığına işaret eden Öztütüncü, kilo kontrolü konusunda mutlaka uzman hekim desteği alınması gerektiğini belirterek, sağlıksız yöntemlerin hayati sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.