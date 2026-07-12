Zelensky açıkladı: Hükümette değişiklikler olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yeni açıklamalar yaptı.

Ülkesi savaşta olan Zelensky, hükümette bazı değişikliklerin olacağını söyledi.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

STRATEJİ DEĞİŞTİRECEK

"Patriot" hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek için ABD'den ilgili lisansın alınması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Zelensky, ayrıca Avrupa ülkeleri ile ortak hava savunma sisteminin oluşturulması için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Bu tür önemli projelerin hayata geçirilmesinin kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Zelensky, "Ukrayna siyasi stratejisini değiştiriyor." ifadesini kullandı.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ YOLDA

Zelensky, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci, komşu ülkelerle ilişkileri ve cephe hattında görev yapan Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmek istediklerini kaydederek, "Buna göre, Ukrayna'da güncellenmiş siyasi stratejinin uygulanmasını garanti edecek kadro değişiklikleri de başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"BAKANLAR KURULU YENİLENMELİ"

Başbakan Sviridenko ile görüşme sırasında bu konuları ele aldıklarını ve hükümette değişikliklerin yapılmasına karar verdiklerini belirten Zelensky, şunları kaydetti:

"Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiğine karar verdik.

Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim.

Milletvekilleri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum."

ORDUDA DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Zelensky mesajında, ayrıca Ukrayna ordusunda da bazı değişikliklerin yapılacağı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Parlamentosu Temmuz 2025'te, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko'nun başbakan olarak atanmasını onaylamıştı.

Ukrayna'da bazı sosyal medya hesaplarında, 40 yaşındaki Sviridenko'nun ABD'nin Washington Büyükelçisi olarak atanacağı iddia edildi.