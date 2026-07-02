Zeynep Sönmez, maçtan ders çıkararak yoluna devam edecek

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a tek kadınlarda ikinci turda veda eden milli sporcu Zeynep Sönmez, ABD'li Claire Liu'ya kaybettiği karşılaşmadan ders çıkararak yoluna devam edeceğini belirtti.

Wimbledon'ın ikinci turunda dünya sıralamasının 146. basamağındaki Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek teklerde organizasyona veda eden Zeynep Sönmez, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TOPU ÇOK İYİ HİSSETMİYORDUM"

Klasmanın 51. basamağında bulunan milli tenisçi, maçta genel olarak iyi bir oyun ortaya koyamadığını dile getirerek, "Çok fazla basit hata yaptığımı düşünüyorum. Konuştuğumuz oyunu oynayamadım. Topu çok iyi hissetmiyordum." dedi.

"BENDEN DAHA İYİ OYNADI"

Rakibinin kendisine karşı daha etkili oynadığını aktaran Zeynep, "Maç boyunca ritmimi bulamadım. Benden daha iyi oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

"SAĞLAM OLMAM GEREKEN BAZI PUANLAR VARDI"

Maç içinde çözüm bulmak için oyununda değişiklik yapmaya çalıştığını ancak bunun kolay olmadığını söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Daha sağlam olmam gereken bazı puanlar vardı ve bunu yapamadım." ifadesini kullandı.

"ÇOK FAZLA ŞEY DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"

Zeynep Sönmez, bir sonraki turnuvaya hazırlanırken planlarında büyük değişiklik olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Çok fazla şey değiştirmeyeceğiz. Geliştirebileceğim birçok şey var, bu yüzden onlara odaklanacağız. Günün sonunda planımızı çok fazla değiştirmeyeceğiz. Bu sadece bir maç ve bundan ders çıkarıp yoluma devam etmem gerekiyor.”

Milli tenisçi, Wimbledon'da çiftlerdeki mücadelesinin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.