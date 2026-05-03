Zigana Tüneli'ni üç yılda 5 milyondan fazla araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023'te hizmete alınan Zigana Tüneli'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

TARİHE GEÇEN TÜNEL

Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelin, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak tarihe geçtiğine dikkati çekti.

Uraloğlu, tünel sayesinde güzergahın 8 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldığını söyledi.

ÜÇ YILDA 5 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ KULLANDI

Uraloğlu, Zigana Tüneli sayesinde üç yılda zamandan ve akaryakıttan toplam 1,9 milyar lira tasarruf sağlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tünelin hizmete sunulmasından bugüne kadar karbon salınımını da 44 bin ton azalttık. Karadeniz'in sembolü Zigana Tünelimizi üç yılda 5 milyon 277 bin 434 araç kullandı. Tünelimiz, Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görüldü. Mevcut Trabzon-Gümüşhane Hattı'ndaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladık. Yapılan çalışmalarla mevcut güzergahtaki 90 virajı ortadan kaldırdık. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışını sağladık, yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunduk."

DÜNYANIN EN UZUN 3'ÜNCÜ TÜNELİ

Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ile ortadan kalktı.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan Zigana Tüneli'nde çalışmalar tamamlanmasıyla Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın en uzun 3'üncü tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023'te hizmete girdi.

Trabzon-Gümüşhane arasında mesafenin yaklaşık 30 dakika azaldığı tünelle milyonlarca lira tasarruf edildi.

ESKİ TÜNEL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe büründü.

Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı.

Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.