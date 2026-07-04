Zonguldak'ta bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Zonguldak'ta saat 14.30 sıralarında Ereğli-Zonguldak kara yolunda Mehmet Bıçakçıoğlu, sürdüğü motosikletin kontrolünü yitirdi.

Bıçakçıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği motosiklet, rampada bariyerlere çarparak devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan sürücü Bıçakçıoğlu, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KIZI TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan kızı D.B. ise tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.