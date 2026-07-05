Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki kişi için insan zinciri kuruldu
Ereğli’de denize girmenin yasak olmasına rağmen suya giren 2 kişi, dalgalar arasında boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşların kurduğu insan zinciri sayesinde kurtarılan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağına rağmen suya giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Ereğli'ye bağlı Köseağzı mevkiinde uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, kısa süre sonra etkili olan dalgalar nedeniyle suda çırpınmaya başladı.
EL ELE İNSAN ZİNCİRİ HAYATA BAĞLADI
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu ve boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahilde yaptı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)