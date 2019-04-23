Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Zonguldak’ta seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Osman H. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

Osman H. aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra araçta soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.