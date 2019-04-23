taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8486
Euro
6.5563
Altın
1268.07
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.321

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Seyir halindeki ve Osman H. yönetimindeki araçtan dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

İHA | 23.04.2019 - 17:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak’ta seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Osman H. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

Osman H. aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler daha sonra araçta soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

775
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

133
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

113
YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

203
Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

397
Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

734
Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir