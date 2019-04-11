taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

1 milyon dolar değerinde elmas çalan Mısırlı yakalandı

Mısır uyruklu bir kişinin İstanbul'a getirdiği 12,75 kırat elması, satmasına yardımcı olma bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mısır uyruklu kadın tutuklandı.

AA | 11.04.2019 - 14:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elmas işi yapan Mısır uyruklu Usama Elghobasy, İstanbul'a satmak için getirdiği 12,75 kırat işlenmemiş elmasın, kendisine yardımcı olan kadın tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Emniyette ifadesi alınan Elghobasy, Türkiye'ye gelirken Antalya'da yaşayan bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü, İstanbul'da kendisine yardımcı olabilecek Mısır uyruklu Elamira H'nin numarasını verdiğini beyan etti.

İstanbul'a geldikten sonra kadınla Fatih'te bir otelde buluştuklarını dile getiren Elghobasy, daha sonra onun Esenyurt'taki evinde 5 gün birlikte kaldıklarını, 9 Nisan'da sabah uyandığında kadının evde olmadığını, çantasında bulunan elmas ile cep telefonunun çalındığını fark ettiğini anlattı.

Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

1 milyon dolar değerinde elmas çalan Mısırlı yakalandı

OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra, Elghobasy'nin görüştüğü Antalya'daki arkadaşı, kadının kendisiyle iletişime geçtiğini ve elması nerede satabileceğini sorduğunu söyledi. Bu çerçevede Antalya'daki şahısla irtibata geçen polis, kadının kalabileceği adreslere baskın düzenledi. Şüpheli kadın, Zeytinburnu'ndaki bir otelde gözaltına alındı.

Şüpheli Elamira H'nin çantasında yapılan aramada 12,75 kırat işlenmemiş elmas, 7 madeni parça ve cep telefonu bulundu.

1 milyon dolar değerinde elmas çalan Mısırlı yakalandı

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Elamira H. "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.

Elghobasy'nin emniyetteki ifadesinde, 12,75 kırat işlenmemiş elması 237 bin dolara satın aldığını, işlendiğinde fiyatının 1 milyon dolar olacağını belirterek, elmasın sertifikasının bulunduğunu, aslının Mısır'da olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Türkiye'ye girerken elmasa bakılmadığını savunan Elghobasy'nin, sertifikayı göstermediğini aktardığı kaydedildi.

1 milyon dolar değerinde elmas çalan Mısırlı yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

312
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

452
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

433
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

140
Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

217
AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

355
Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir