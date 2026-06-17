1 Temmuz'da tatil yok: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı.
Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Yürürlüğe giren karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
GENEL KURUL'DA KARAR VERİLMİŞTİ
Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine Genel Kurul'un 16 Haziran'daki 102. birleşiminde karar verildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi