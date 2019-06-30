100 liralık su motoru çalan 2 kişi tutuklandı

Elazığ merkeze bağlı Alayaprak Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan su motoru, kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.

Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, su motorunun sanayide bir iş yerine 100 lira karşılığında satıldığını tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İş yerinin güvenlik kamerasından 2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları kent merkezinde yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen su motoru, sahibine teslim edildi.