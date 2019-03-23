taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

107 yaşındaki Mümine Nine'nin sağlık sırrı

107 yaşını dolduran Mümine Nine'nin gençlik sırrı; kuru fasulye, nohut ve sebze.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 15:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Burdur'da yaşayan 107 yaşındaki Mümine Uyarcan'ın uzun ömür sırrını, 74 yaşındaki oğlu açıkladı.

Kentin en yaşlısı Mümine Nine'nin, doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek, öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir." dedi.

BURDUR'UN EN YAŞLI VE SAĞLIKLI İNSANI

Yaşlılar Haftası nedeniyle Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri, eşleriyle birlikte Burdur’daki yaşlılarla bir araya geldi. Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden ve Burdur’un en yaşlı insanı unvanına sahip 107 yaşındaki Mümine Nine de yemeğin ilgi odağı oldu. Hayli sağlıklı olan Mümine Uyarcan'a, (107) doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan eşlik etti.

107 yaşındaki Mümine Nine'nin sağlık sırrı

"ANNEM HİÇ SÜT İÇMEZ"

107 yaşında olan annesinin hiç süt içmediğini açıklayan Dr. Ahmet Niyazi Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir. Tek üzüntüsü çok istemesine rağmen bir kız çocuğu olmaması. Biz üç erkek kardeşiz." dedi.

107 yaşındaki Mümine Nine'nin sağlık sırrı

"BİZ YAŞLILARA TECRÜBELİ DİYORUZ"

Burdur Valisi Hasan Şıldak da "Biz yaşlılarımıza yaşlı değil, tecrübeli diyoruz.  Bu aile ortamında küçük, büyük herkesle bir araya geldik. Bizleri kırmayıp gelen Mümine Uyarcan annemize ve oğlanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

107 yaşındaki Mümine Nine'nin sağlık sırrı

107 yaşındaki Mümine Nine'nin sağlık sırrı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli'den Barzani ziyaretiyle ilgili yeni açıklama

Bahçeli'den Barzani ziyaretiyle ilgili yeni açıklama

5
Savaş uçakları YPG'yi vurdu iddiasına Rusya'dan yanıt

Savaş uçakları YPG'yi vurdu iddiasına Rusya'dan yanıt

310
Sırrı Sakık görevden alındı

Sırrı Sakık görevden alındı

6
Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila oldu

Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila oldu

1
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Partili Akış'tan ince yanıt

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Partili Akış'tan ince yanıt

1
Suudi Arabistan Kralı Endonezya'da

Suudi Arabistan Kralı Endonezya'da

2
Muğla'da mahkeme başkanından darbeciye tokat gibi cevap

Muğla'da mahkeme başkanından darbeciye tokat gibi cevap

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir