107 yaşındaki Mümine Nine'nin sağlık sırrı

Burdur'da yaşayan 107 yaşındaki Mümine Uyarcan'ın uzun ömür sırrını, 74 yaşındaki oğlu açıkladı.

Kentin en yaşlısı Mümine Nine'nin, doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek, öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir." dedi.

BURDUR'UN EN YAŞLI VE SAĞLIKLI İNSANI

Yaşlılar Haftası nedeniyle Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri, eşleriyle birlikte Burdur’daki yaşlılarla bir araya geldi. Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden ve Burdur’un en yaşlı insanı unvanına sahip 107 yaşındaki Mümine Nine de yemeğin ilgi odağı oldu. Hayli sağlıklı olan Mümine Uyarcan'a, (107) doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan eşlik etti.

"ANNEM HİÇ SÜT İÇMEZ"

107 yaşında olan annesinin hiç süt içmediğini açıklayan Dr. Ahmet Niyazi Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir. Tek üzüntüsü çok istemesine rağmen bir kız çocuğu olmaması. Biz üç erkek kardeşiz." dedi.

"BİZ YAŞLILARA TECRÜBELİ DİYORUZ"

Burdur Valisi Hasan Şıldak da "Biz yaşlılarımıza yaşlı değil, tecrübeli diyoruz. Bu aile ortamında küçük, büyük herkesle bir araya geldik. Bizleri kırmayıp gelen Mümine Uyarcan annemize ve oğlanlarına teşekkür ediyorum." dedi.