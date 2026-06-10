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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

11 CUMHURİYET SAVCISI ADAYI İLE 3 HAKİM ADAYI

8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.