11 cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı
11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının atamasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.
11 CUMHURİYET SAVCISI ADAYI İLE 3 HAKİM ADAYI
8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.
Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)