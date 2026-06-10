Bahreyn'den vatandaşlarına güvenli yerlere gitme çağrısı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısında bulundu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri talep edildi.
KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Kuveyt ordusu da ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor" ifadesi kullanıldı.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
BAHREYN'DEKİ ABD FİLOSU HEDEF ALINDI
ABD helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırılara karşılık ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.ABD, İran'a misilleme saldırıları başlattı İran: ABD helikopteri kasten hedef alınmadı