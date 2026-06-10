Diyarbakır'da adliye binasını görüntüleyen kişiler polise saldırdı

Diyarbakır Adliyesi girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi çevrede görevli trafik polisi uyardı.

Uyarıya tepki göstererek, "Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var" dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler polis memuruna saldırdı.

4 GÖZALTI

Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine adliyede görevli polis ekipleri olay yerine geldi.

4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.